Божидар Саръбоюков донесе първи медал на България от Световно първенство по лека атлетика от 16 години насам. Българинът преодоля 8.31 метра и завоюва първо отличие за страната от световен шампионат от 2010-а насам, когато Ваня Стамболова се поздрави със сребро на 400 м в Доха.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит. Във втория Саръбоюков направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 м. Това го изстреля начело във временното класиране.

Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което Божидар направи два фаула в последните си два скока и това му отреди трето място на почетната стълбичка.

Златото спечели португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит. Това е и най-добър резултат в света за сезона.

Със среброто се задоволи един от фаворитите за титлата Матия Фурлани от Италия с 8.39 м.

Постижението на Божидар Саръбоюков има още по-висока стойност за българския спорт, тъй като 21-годишния ни състезател става първият представител на мъжката ни лека атлетика, който печели медал на подобен форум от 35 години насам.

В историята България има още двама медалисти при мъжете, като те са световни шампиони в зала. През 1991 г. Николай Антонов печели златото в спринта на 200 метра на първенството на планетата в Севиля.

Пет години по-рано, през 1985 г., на състезанието – предшественик на съвременните Световни първенства в зала – Световните игри в зала в Париж, Христо Марков печели златния медал в тройния скок.