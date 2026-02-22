Сияна Алекова спечели титлата в многобоя, а Александра Петрова взе сребърен медал на международния турнир International Gymnastics Marathon в грузинската столица Тбилиси.

В индивидуалната надпревара при девойките Цанкова, Петрова и Сияна Алекова показаха класа, характер и състезателна устойчивост, защитавайки авторитета на българската школа.

Алекова демонстрира впечатляваща концентрация и увереност във втория състезателен ден. Силните и убедителни изпълнения на бухалки (26.300 точки) и лента (26.600) я изведоха до златния медал в многобоя със сбор от 101.500 точки. Възпитаничката на Божидара Рачева се класира и за два финала - на бухалки и на лента с първи по сила резултати.

Невяна Владинова е новият президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

Александра Петрова записа силен международен дебют и завоюва сребърния медал в многобоя с 99.500 точки (25.950 обръч, 24.100 топка, 25.950 бухалки и 23.500 лента). Водената от Кристина Илиева грация показа стабилност и увереност на състезателния килим още в първото си участие на подобен форум.

Антоанета Цанкова, която бе лидер след първия състезателен ден с отлична игра на обръч и топка, допусна неточности в съчетанията си на бухалки (22.450) и лента (24.700). Така възпитаничката на Николай Боев завърши на четвърта позиция в многобоя с 98.700 точки и се класира за два финала - на обръч и топка.

В съдийския панел България бе представена от Цвета Кузмова, която бе част от оценяването за артистичност.

Редактор: Цветина Петкова