Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията. Това е позиция с огромна отговорност и признание за авторитета, опита и доверието, което тя получава на международно ниво.

"Това е исторически момент както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

„Близо до спорта“ със златното ни момиче Невяна Владинова

"Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност. България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията. Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена", добавиха от федерацията.

Редактор: Цветина Петкова