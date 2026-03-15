Проблемите с финансирането на спортните федерации в България продължават с години и все още няма устойчиво решение. Това заяви президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев в предаването „На фокус“. По думите му, въпреки добрите резултати на българските състезатели, спортните организации често се сблъскват с несигурност при разпределението на бюджетите.

„Като резултати, медали и класирания за миналата година ние сме сред водещите български спортове. Проблемът е, че трябва да има ясни критерии, по които да се определят бюджетите на федерациите“, посочи Бинев.

Според него проблемът не е от вчера. През годините са се сменили много министри и правителства, но въпросът с финансирането на спорта остава нерешен. Бинев подчерта, че спортът не трябва да се разглежда само като състезание, а като важен обществен фактор.„Спортът е социален феномен, който решава много проблеми в обществото – учи на уважение, дисциплина и отношение към другите“, каза той.

Слави Бинев: Спортът трябва да бъде изкаран извън политическото оцветяване

По думите му днес обществото е изправено пред сериозни предизвикателства, включително нарастваща агресия. „Живеем в изключително агресивно общество. Ако тази енергия не бъде насочена в правилната посока, тя избива там, където не трябва“, допълни Бинев.

Президентът на федерацията напомни и позицията на европейските институции, според които инвестициите в спорт имат дългосрочни ползи за обществото. „Европейската комисия посочва, че всяко евро, вложено в спорт, спестява около пет евро от разходи за здравеопазване“, отбеляза той.

Според Бинев именно чрез спорта могат да се предотвратят много социални проблеми, включително престъпност и агресия сред младите хора.

Сериозен проблем за федерацията по таекуондо в момента е липсата на държавно финансиране.„Вече четири месеца нямаме финансиране, защото едно управление идва, друго си тръгва и не можем да стигнем до решение с министерството“, каза Бинев.

Той допълни, че е направил опит да организира официална среща със служебния министър на спорта, но такава все още не се е състояла. Всяка година федерациите подписват нови договори с министерството за финансиране, като в известна степен се вземат предвид и спортните резултати.

Заради липсата на средства през последните месеци подготовката на състезателите се осигурява основно чрез спонсори и лични средства. „В момента състезателите се финансират само чрез спонсори и средства, които аз осигурявам“, обясни Бинев.

Той подчерта, че за федерацията е по-важно да има диалог с институциите, отколкото конфликти.„Министерството трябва да бъде подкрепа за федерациите, а не да воюва с тях“, заяви той.

Въпреки трудностите българските състезатели продължават подготовката си за предстоящи международни турнири. Още следващата седмица предстои голямо първенство в Белгия, а по-късно през годината ще се проведат и европейски и световни шампионати.

Българското таекуондо бележи нови успехи с медали от Европейското първенство

Бинев отбеляза и друг сериозен проблем – липсата на специализирани спортни бази. „Нямаме дори зали, които да са изградени специално за таекуондо и често се налага да се приютяваме в други спортни съоръжения“, каза той. По думите му в някои случаи излиза по-евтино националният отбор да тренира в чужбина, където условията са по-добри.

Президентът на федерацията смята, че е необходимо да се проведе национална дискусия за бъдещето на спорта. „Трябва да се организира кръгла маса, на която да се обсъдят реалните проблеми и решения за развитието на спорта в България“, заяви Бинев.

Според него всеки министър, който поеме поста, трябва да бъде готов да решава проблемите на сектора, а не просто да се крие зад поста.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева