България отново има шампиони и медалисти в бойния спорт таекуондо. А един от най-успешните ни състезатели Александър Джорджев има големи шансове за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Той извоюва бронз от Европейското първенство в Швейцария.

Българското таекуондо изпраща успешна 2025 година, а отличното представяне на националните ни състезатели на Европейското първенство в Швейцария им донесе удовлетворение от положения труд в тренировачната зала.

"Винаги може повече. Можеше да бъде златен медал. Затова продължаваме напред и се надяване на по-добри резултати", заяви бронзовият медалист от ЕП по таекуондо Александър Джорджев.

Той записа поредния си значим успех, спечелвайки бронзов медал. Той постигна 3 победи в олимпийската категория до 68 килограма, а престижното трето място му донесе нови точки за ранглистата, които са важни за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис.



Европейското първенство в Швейцария беше успешно и за по-младите ни състезатели по таекуондо- Станислав Митков и Дея Пеева.

Българските състезатели по таекундо влизат в битките с респект към всеки свой съперник. Бойният спорт ги е научил как да преследват и постигат целите си. А спечелените медали са още едно доказателство за тяхната последователност, упорит труд и силно присъствие сред най-добрите в спорта таекуондо.



На част от националния отбор му предстои участие на Световно първенство. Тренировките са всекидневни и тежки, а лично председателят на федерацията по таекуондо Слави Бинев ръководи подготвителния лагер.

