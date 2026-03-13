От тази година наградата за най-добър треньор на България, която традиционно се връчва по време на церемонията „Футболист на годината“, ще носи името на легендарния Димитър Пенев. Решението е по предложение на Българската асоциация на спортните журналисти и има за цел да увековечи паметта на Стратега – треньорът, който изгради най-големия успех в историята на българския футбол.

По традиция се отличава призова тройка сред българските треньори, като победителят за първи път ще получи наградата „Димитър Пенев“ на 22 март, по време на 65-ата церемония „Футболист на годината“.

Инициативен комитет предлага улица и алея да бъдат кръстени на Димитър Пенев

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Футболист №1 на България през 1967 и 1971 г., той участва на три световни първенства и печели осем шампионски титли в България – веднъж с „Локомотив“ (София) и седем пъти с ЦСКА. Като треньор три пъти става шампион с ЦСКА и е архитект на „златното поколение“ на българския футбол, което спечели бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г. Отличен е с орден „Стара планина“, а най-голямата награда за него остава любовта на цяла България.

