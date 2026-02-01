Инициативен комитет предлага улица и алея в София и район „Изгрев“ да бъдат кръстени на легендарния футболен треньор Димитър Пенев.

Идеята е на създателя на сдружение „Бъди общественополезен“ Виктор Райковски, който е председател и на инициативния комитет „Улица и алея Димитър Пенев“.

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат до новия стадион на ЦСКА

„Мировяне и „Изток“ бяха негов дом. Не е тайна, че през по-голяма част от живота си той живя в квартал „Изток“. Затова и ние предлагаме част от улица „Пиер Дегейтър“ да бъде преименувана в чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор. Именно затова предлагаме алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на Димитър Пенев“, призовават от сдружението.

Проектът вече набира популярност, като се събират и подписи в негова подкрепа, за да бъдат преодолени съществуващи административни пречки.

Димитър Пенев е треньор №1 на България за ХХ век. Под негово ръководство България постига най-големия успех в историята на българския футбол – четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г. Награден е с орден "Стара планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.

