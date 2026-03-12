-
Вдъхновяваща история за успеха: Книгата „Виктория” показва, че най-важна е победата над собствените ни страхове
АИКБ: В момента няма нужда от мерки за компенсации за горивата
Васил Терзиев: Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал
Патентното ведомство провежда конференция за силата на иновациите (ВИДЕО+СНИМКИ)
Спад на обявите за свободни позиции в сайтовете за работа
Светлана Орманова: Нужен е по-строг контрол върху произхода на плодове и зеленчуци
