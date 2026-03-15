Българският биатлонист Благой Тодев се завърна от Олимпийските игри в Италия и сподели впечатленията си в ефира на „Близо до спорта“. Тодев участва на вторите си Олимпийски игри и оцени представянето на българския национален отбор като силно, особено при жените. Спортистът отбеляза, че последните години се наблюдава положителна тенденция в зимните спортове у нас, като сноубордът, ски-бягането и биатлонът се развиват постепенно.

Биатлонистът разказа и за предизвикателствата в своята кариера, включително честите здравословни проблеми. „Доста често се разболявам, което е изключително тежко за функционален спорт. Дори преди Европейското първенство за младежи бях болен с настинка, но въпреки това успях да стана европейски шампион“, каза той.

Тодев призна, че липсата на качествени тренировъчни бази и малкото квалифицирани треньори също са сред основните проблеми за развитието на биатлона в България.

След Олимпийските игри Тодев обмисля бъдещето си в спорта. „Все още не съм сигурен дали ще продължа да се състезавам. Имам планове извън биатлона, но времето, което съм изгубил поради тренировки и състезания, е голямо. Искам да се насладя на живота и времето с близките“, каза той.

