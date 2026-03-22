Високо в планината, над 2000 метра надморска височина, се проведе уникално състезание по сноуборд за деца. Снегът, адреналинът и детските усмивки превърнаха събитието в истински празник на зимния спорт.

Събитието поставя началото на нова традиция за детски състезания по сноуборд на Витоша. Организаторите подчертаха, че планината предлага невероятни условия за тренировки, но инфраструктурата остава предизвикателство.

Състезанието привлече вниманието както на малките участници, така и на техните треньори и родители. Целта е да се развива зимният спорт сред младите и да се покаже красотата и потенциалът на българските планини.

Повече гледайте във видеото.