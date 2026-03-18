Сенегал беше лишен от титлата в турнира за Купата на африканските нации заради нарушение на правилата по време на финала, реши Африканската футболна конфедерация (CAF).

Апелативният орган обяви, че Сенегал „се счита за загубил“ финалния мач, тъй като играчите на отбора са напуснали терена по време на срещата.

Първоначално „Лъвовете на Теранга“ спечелиха финала с 1:0, но резултатът ще бъде записан като служебна победа с 3:0 за Мароко - домакин на турнира.

Скандалът се разразява, след като в края на мача е отсъдена дузпа в полза на Мароко, което предизвиква протест от страна на сенегалските играчи и щаб, които напускат терена.

След няколкоминутно прекъсване те се връщат и мачът продължава, като Сенегал печели след продължения. Въпреки това CAF посочва, че според правилата отбор, който напусне терена без разрешение на съдията, автоматично губи срещата.

От Сенегал обявиха, че ще обжалват решението.

