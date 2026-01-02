Революционен ход в Африка. Националният отбор на Габон бе разформирован. Решението на властите в страната идва след разочароващото представяне на тима в турнира за Купата на Африканските нации.

Безпрецедентните мерки са взети от правителството веднага след третата загуба в груповата фаза на турнира, а голямата звезда на Габон Пиер Емерик Обамеянг, заедно с капитана Бруно Манга, са отстранени от отбора.

Треньорският щаб е разпуснат след трите загуби и последното място в група F, a страната остава без национален отбор до второ нареждане. В официалното си изявление Министерството на младежта, спорта, културните ценности и изкуствата определя представянето на Габон в Купата на африканските нации като „непочтено“.

5 години без Марадона: Историята на лудия аржентински магьосник, орисан на безсмъртие (СНИМКИ)

Разочарованието е второ поредно за африканската държава, която остана на крачка от класиране за Световното първенство това лято, но загуби на полуфиналите в пресявките от Нигерия.

Бившият капитан на Арсенал Обамеянг все още не е коментирал решението на управляващите в родината му, като той се превърна в най-великия футболист на страната с пет участие в турнира за Купата на Африка, а през 2015 бе избран за футболист номер едно на континента.

Редактор: Цветина Петкова