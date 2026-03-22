Как изглежда жената, която превръща физическата сила в своя запазена марка? Сандра Брадли, най-силната жена на Германия, впечатлява с рекорди, изключителна мощ и нестихваща амбиция. Тя печели европейски титли, поставя световни рекорди и ежедневно тренира в Нюрнберг, Южна Германия, подготвяйки се за следващото си голямо предизвикателство - Шотландските игри Highland.

Сандра е известна с дисциплини, включващи вдигане, хвърляне, носене и избутване на тежести. Четири пъти е печелила титлата „Най-силна жена в Германия“ и веднъж е била „Най-силна жена в Европа“.

Но най-голямата ѝ сила не е физическа. Като тийнейджър Сандра страда от хранително разстройство и тежи едва 47 кг. Откриването на силовите тренировки променя живота ѝ - тя качва мускули и тегло, достига 83 кг и се научава да се храни правилно, за да бъде най-силната версия на себе си.

На последното си състезание в Шотландия Сандра се изправя срещу две световни шампионки. Дисциплините включват вдигане и носене на камъни, хвърляне и избутване на тежести. В последната дисциплина тя успява да вдигне четири камъка, докато съперничките ѝ не успяват. Победата ѝ носи не само трофей, но и потвърждение за издръжливостта, волята и стремежа ѝ към върха.

Сандра Брадли показва, че силата е не само физическо постижение, но и начин на живот.

