Снимка: iStock
-
Съветите на специалиста: Как да приемаме плодовете
-
Зимно екстремно преживяване - рейл дисциплината в сноуборда на Витоша
-
Закриват зимните олимпийски игри в Милано - Кортина
-
Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище
-
Повишени речни нива и локални наводнения: Каква е обстановката след обилните валежи в страната
-
Нови онлайн измами всеки ден: Как изкуственият интелект може да ни предпази
Разказва „Дойче Веле”
Как да избегнем болките в гърба с ефективна комбинация от упражнения? Ще видите лесни и достъпни движения, подходящи както за хора със заседнал начин на живот, така и за по-активни хора.
Упражненията могат да се изпълняват у дома или в офиса и са насочени към укрепване на мускулите на гърба и подобряване на стойката.
Офис столове от ново поколение подобряват стойката
Грижата за гърба започва с малки, но правилни стъпки.
Вижте във видеото на „Дойче Веле”.
Последвайте ни