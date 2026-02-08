-
Самуел Финци: Аз съм български гражданин и ме интересува какво се случва тук
-
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не вярвам, че биха извършили злодеяние
-
Румен Христов: Никой не жертва избирателите зад граница, за да се спрат нарушенията
-
Цанко Цанков - с три медала от Световната купа по плуване
-
Протеинът – ползи, вреди и за какво да внимаваме
-
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда
Разказва "Дойче Веле"
Създадоха ново поколение офис столове, които се грижат за гърба. Те подобряват стойката и насърчават движението дори при седене. Тази иновация съчетава комфорт и активност в идеален баланс.
Янек Фешер – човекът, който успя да свали 25 кг с постоянство и дисциплина
Как се случва това? Вижте във видеото на „Дойче Веле”.
Последвайте ни