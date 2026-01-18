-
"Историите на Мария Йотова": Четири момчета от поколението Z, които не се страхуват от проблемите, а ги решават
-
Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро
-
Отровените лешояди в Котленския балкан застрашават възстановяването на вида
-
„Да хванеш гората”: От остров Уайт до Костинброд
-
Александра Фейгин преди старта на Зимните олимпийски игри
-
След успеха: Тервел Замфиров и Радослав Янков ексклузивно пред NOVA
Разказва "Дойче Веле"
Промяната не започва с чудо, тя започва с решение. Янек Фешер успя да свали 25 килограма не с глад и с крайни диети, а със силови тренировки, постоянство и дисциплина.
86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден
Как започва пътят му и кои са моментите, в които най-много е искал да се откаже? Вижте във видеото на „Дойче Веле”.
Последвайте ни