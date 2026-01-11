-
Разказва „Дойче Веле”
Плуването е сред най-полезните спортове – щади ставите, укрепва сърцето и дишането, а е подходящо и за всяка възраст. Днес ви разказваме историята на 86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден.
Може ли плуването да забави стареенето – психически и физически? Вижте във видеото на „Дойче Веле”.
