Регионалният министър Иван Иванов направи инспекция на строително-монтажните работи по път III-305 и участък 1 от автомагистрала „Хемус“ (между пътните възли "Боаза" и "Дерманци"), като заяви, че до края на месеца пътят ще бъде отворен за движение. „Фактът е, че имам известни забележки по отношение на изпълнението, които днес съм ги споделил с Агенция „Пътна инфраструктура“ и с техните изпълнители. Ангажиментът е да бъдат наваксани, защото иначе ще има санкции“, каза Иванов.

Министърът уточни, че остава само монтаж на мантинели и маркировка, които ще бъдат завършени в кратки срокове. „Най-важна е безопасността на движението. Не можем просто да пуснем магистрала, ако тя не е безопасна“, допълни той.

По време на инспекцията министър Иванов обиколи целия участък и провери критичните точки. „В края на септември месец ще имаме напълно функциониращ път на връзка на Дерманци и съответно отвеждане на движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на ангажиментите, които кабинетът пое пред българското общество“, каза още той.

Министърът увери, че всички строително-монтажни работи се изпълняват качествено. „Няма да бъде допуснато некачествено изпълнение. Важното е, че има политическа воля тези важни инфраструктурни проекти да бъдат реализирани“, подчерта Иванов.

Той напомни, че след две седмици ще бъде пуснат последният участък на автомагистрала „Европа“, а „Хемус“ е почти завършена. Министърът посочи, че програмата включва и аварийни ремонти преди започване на основни ремонти, като всички срокове са обсъдени с изпълнителите и възложителите, за да се спазят.

„Път III-305 ще бъде готов с малко забавяне, около 4-5 месеца, но това е под контрол. Надолу пътят ще бъде свързан с частни фирми за навигация, както беше и с Ботевград - Мездра“, обясни Иванов, уточнявайки, че оставащите километри ще бъдат достъпни за леки автомобили до започване на основното строителство.

По повод кризата с водоснабдяването в Плевен, министър Иванов обясни предприетите мерки: „Днес издадох заповед за изпращане на екипи от цялата страна, които да установят всички течове и кражби. Ще осигурим водоноски за кварталите с нарушено водоснабдяване, за да бъдат хората спокойни“.

Той подчерта, че кражбите на вода са най-големият проблем и че за всеки установен случай ще се действа безкомпромисно. „Тези проверки се извършват в цялата страна и гражданите трябва да знаят, че незаконните присъединявания към водната мрежа ощетяват всички“, заяви министърът.

Допълнително, правителството ще осигури 40 милиона лева за проекти, свързани с водоснабдяването в Плевен, като средствата ще бъдат насочени към аварийни ремонти и обновяване на водоснабдителната мрежа. „Средносрочният цикъл включва и дългосрочни проекти като изграждането на язовир „Черни Осъм“, каза Иванов.

Редактор: Цветина Петкова