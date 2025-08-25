Първо заседание на временната комисия към Общинския съвет в Плевен в търсене на решение на проблема с безводието в града. Оказа се, че освен тази комисия, действа и областен кризисен щаб.

Експертите на заседанието днес бяха на едно мнение – не трябва да се правят сондажи, а спешна реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа, защото загубите в града възлизат на 80%.

Неясноти се появиха тази сутрин и около първия учебен ден. Обсъждано е било децата да бъдат онлайн. Засега обаче това се отхвърля от управляващите в града. Другото, което се обсъжда, е обявяване на бедсвено положение, но все още в Плевен няма такова, въпреки че кризата се задълбочава.

„Не се обмисля опцията за онлайн обучение на учениците. Смятаме, че това не е вариант, особено за малките ученици, които започват първи клас. Това, което предвиждаме, е да осигурим вода в учебните заведения. Ако сондажите дадат ниски дебити или не отговарят на нужното качество, най-вероятно ще трябва да обявим бедствено положение”, заяви кметът Валентин Христов.

„Нямаме ли корекция на водопроводната мрежа в града, всички други странични водоизточници нямат смисъл. За да се случи това, трябва политическо решение”, заяви Сергей Миланов, ВиК-експерт.

В неделя хиляди разгневени граждани излязоха на мащабен протест в Плевен заради продължаващата водна криза в града. С викове "Искаме вода!" и "Мафия!" протестиращите замеряха сградите на общината и местното ВиК дружество с празни бутилки и туби от вода в знак на недоволство срещу, по думите им, "умишлените бездействия на институциите".

Напрежението ескалира заради тежкия воден режим, на който градът е подложен – вода има само по два часа сутрин и два часа вечер. Проблемът обаче не е от вчера.

Според един от организаторите - Борислав Цветанов, на протеста са се събрали между 8 и 10 хиляди души. "Събра ни една мизерия, един срам. Благодарим на всички, допринесли за този срам, за да можем малко да осмислим в какъв свят живеем", заяви той.

Протестиращите настояват за конкретни и адекватни мерки. "Искаме граждански контрол на всички изразходвани средства. Искаме парите, от които в годините Плевен е лишаван, да дойдат час по-скоро от държавата", каза Цветанов. Той поиска представители на гражданите да бъдат допуснати до кризисния щаб, за да е ясно "какви са решенията, кои фирми ще ги изпълняват, на какви цени, в какви срокове и какви гаранции дават".

Гражданите на Плевен излизат на протест срещу безводието

Недоволството сред плевенчани е огромно, а търпението е на изчерпване. Хората носеха плакати с надписи: "Спряхте ни водата! Нарушихте ни правата! Чака ви ръждата!", "Водата е човешко право" и "Стига безхаберие!".

"Проблемът не е, че в момента няма вода. Проблемът е, че няма вода от години", сподели възрастна жена. Тя отправи и радикално предложение: "От 1 септември да се спре да се плаща вода, докато нещата не се оправят".

Организаторите предупредиха, че са "заредили барута" и оттук насетне от държавата зависи как ще продължат протестните действия. "Към момента ние сме мирни, не искаме никакви ексцесии", уточниха те, но дадоха ясен знак, че ако не се предприемат спешни и адекватни мерки, напрежението може да продължи да расте.