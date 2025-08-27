Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Пътният инцидент станал към 2.20 ч. в нощта срещу сряда на второкласния път в посока от село Градец.

Лек автомобил, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В колата имало и трима пътници.

С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО)

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години. Младият шофьор и негов връстник са откарани в болницата в Сливен.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед на кмета на Община Котел Коста Каранашев е обявен тридневен траур за периода 27 – 29 август 2025 г. включително. Националният флаг на всички общински сгради и институции ще бъде спуснат наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и подчинените ѝ структури.

Препоръчва се средствата за масова информация, търговските и културните обекти да съобразят дейността си с траурния период.

