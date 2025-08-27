Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за продажба на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

Делото е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в „Слънчев бряг“.

В хода ѝ са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни знаци на световноизвестни търговски марки. Извършват се разпити на свидетели.

Снимки: БГНЕС

На иззетите артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни с посочените регистрирани търговски марки.

Редактор: Цветина Петкова