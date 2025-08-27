-
Спортни новини (27.08.2025 - обедна)
-
Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал, след като бъде екстрадиран обратно у нас
-
Гърция под блокада: Стачка отменя всички пътнически полети
-
Д-р Сергей Иванов: Имитиращите млечни продукти у нас са в пъти повече от обявените 6000 тона
-
Войната по пътищата: Какви мерки може да предприеме държавата
-
Сексуални контакти с ученичка: Защо от хостела, в който учител е завел седмокласничка, не са подали сигнал
21-годишната ѝ приятелка е настанена в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив
Инцидент изпрати две млади момичета в болница, след като вчера те скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура. Пострадалите са 20-годишна българка и 21-годишна полякиня, пътували заедно. 20-годишната студентка е с опасност за живота и е настанена в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. В същото лечебно заведение, но в друго отделение, е приета и нейната приятелка, която също е пострадала при скока.
По първоначална информация двете са се паникьосали, след като пропуснали спирката си в Клисура, където ги чакал бащата на едната. Малко след това те решили да скочат от композицията, която вече е набирала скорост. Първо скочила 20-годишната жена, а около 100 метра по-надолу – и нейната 21-годишна приятелка.
Две момичета скочиха от движещ се влак, пропуснали спирката
Служители, работещи в района на гарата, подали сигнал в полицията, а на място бил изпратен екип на Спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват.
