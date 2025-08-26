Две момичета – на 20 и 21 г., скочили от движещ се влак в Клисура, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. във вторник. От полицията посочиха, че момичетата е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. Когато най-накрая успели, решили да скочат, но влакът вече набирал скорост, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

Двете млади жени са настанени в болница в Пловдив. Едната е с по-тежки наранявания и още веднага след пристигането на медицинския екип е откарано в болница. Другото момиче е било в по-добро състояние, но и то по-късно е хоспитализирано.

Уведомена е Районната прокуратура в Пловдив и по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Станимира Шикова