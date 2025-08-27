Окръжна прокуратура – София води разследване за контрабанда на над 300 кг тютюн за наргиле през ГКПП "Калотина".

На 25 август от Сърбия пристигнала товарна композиция. При проверка водачът представил на митническите инспектори декларация с описана стока – сепаратори, с държава получател Турция.

Снимка: Агенция "Митници"

След анализ на риска превозното средство било насочено за рентгенова проверка, при която е установена подозрителна зона при палетоносачите. Служителите на Агенция „Митници“ открили недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без поставен акцизен бандерол.

Общото тегло на недекларираната стока е 302,4 кг. 35-годишен гражданин на Сърбия е привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне през границата на страната стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

