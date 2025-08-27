В Плевен вече са командировани служители на ВиК от други градове, за да се идентифицират възможно най-бързо къде са местата, в които се губи вода. Разположени са водоноски в кварталите. Извършват се сондажи за допълнителни количества вода. В момента загубите са огромни.

"С кмета на Плевен сме в диалог, той е идентифицирал проекти, от които ще се откаже и ще ги замени с такива, с които ще извършат рехабилитация с тях на вътрешната водопроводна мрежа", каза регионалният министър Иван Иванов.

Премиерът Росен Желязков поиска ясен график за дейностите по справянето с безводието в Плевен. Той посочи ВиК и община Плевен като отговорните институции в целия процес: "И най-важното е да има възможност за засилен граждански контрол, който да контролира както разходването на ресурса, така и изпълнимостта на проектите в срок".



И докато Плевен чака вода, в дупнишкото село Самораново дочакаха началото на големия ремонт на ВиК мрежата. Васил Козарски е сред жителите, които в последните години вода в селото виждат рядко и за кратко: „Авария след авария, като се направи аварията водата по чешмите – кал”.

С ремонта Васил се надява страницата с безводието в Самораново окончателно да се затвори: „Като се смени водопровода, ако има такива скрити аварии, къде се губи водата, колкото и да е, ще се подобри положението”.

„Ние ще бъдем изключително стриктни по отношение на контрола на изпълнението. Аз вярвам, че жителите на Самораново съвсем скоро тук ще ни поканите да ни сипят по една чаша вода, хубава, която ще тече по техните чешми, най-накрая, непрестанно, разбира се”, каза регионалният министър Иван Иванов.