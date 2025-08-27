Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“. Пламъците са тръгнали от един от апартаментите в жилищната сграда, а сигналът към телефон 112 е подаден от съседи минути преди 19 часа.

За инцидента пред NOVA потвърдиха от ПБЗН, като на място са се отзовали четири автомобила на пожарната, два екипа на Спешна помощ, както и униформени от Столичната полиция.

Хората от всички апартаменти са изведени извън сградата с оглед тяхната безопасност, но пострадали няма. Пожарът е потушен. Апартаментът на третия етаж е напълно изгорял, като са засегнати и жилищата на четвъртия и петия етаж.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Задържана е 66-годишната жена, която е живяла в запаления апартамент, и предстои да бъде настанена в психиатрично заведение.

Това не е първият случай, в който органите на реда откликват на сигнали за проблеми, причинени от дамата, живееща в апартамента, от който е тръгнал пожарът.