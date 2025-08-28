При съвместни действия на Главна дирекция "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в Стара Загора и Пловдив е прекратена измама с кредити за над 150 000 лева, пише DarikNews.

Съвместната специализирана операция е проведена на 26 август под ръководството на Районната прокуратура в Стара Загора.

Арестуваха в Гърция чехкиня - участник в българска група за телефонни измами

Униформените са извършили проверки на няколко адреса на територията на столицата и в града под тепетата, съобщиха от МВР. Операцията е реализирана след предварителна работа по информация за измами, свързани с онлайн предлагане на кредити.

Комуникацията с пострадалите лица се водела само през дигитални платформи, като след одобрение за отпускане кредит, същите трябвало да преведат такса по сметки на фирма за парични преводи и платежни услуги за подготвяне на документите от "дежурен юрист“.

Всяка сметка, от която наредените суми били теглени на банкомат, била ползвана по няколко седмици и за суми до 20 000 лева. При специализираните действия в Пловдив, непосредствено при тегленето на пари по посочената схема, беше задържан 28-годишен софиянец, временно пребиваващ на адрес в града.

Нова схема: Измамници се представят за служители на ГДБОП, карат жертвите да теглят кредити

Събрани са данни, че мъжът притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично е извършвал тегления на инкриминираните парични суми от картовите сметки на т.нар. финансови мулета.

Органите на реда са извършили претърсване на жилища, обитавани от задържания в София и Пловдив, както на и личния му автомобил. Намерени са мобилни апарати, СИМ карти и пластики за тях, документи за откриване на сметки, банкови карти, флаш памети, лаптопи, компютър и други вещи, относими към предмета на разследване.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа.

Редактор: Цветина Петкова