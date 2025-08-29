-
-
-
-
-
-
Автомобилът му бил блъснат при верижна катастрофа, за която той нямал вина
Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителните тестове за наркотици. Автомобилът му бил блъснат при верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици и неговата проба се оказала положителна за амфетамин.
Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога
Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница, заедно с по-голямото си дете.
„Никога не съм употребявал забранени субстанции, нито пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема и тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да се погрижи за малката ми дъщеря”, разказа потърпевшият.
Пореден шофьор твърди, че е попаднал в капана на фалшиво положителните тестове за наркотици
Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира за промяна в закона. Димитров настоява да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.
Още по темата гледайте във видеото.
