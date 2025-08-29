Заловиха двама мъже, използвали фалшиви експертни решения на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии. Те са хванати от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Разград.

От януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв.

Двама мъже с фалшиви ТЕЛК решения са ощетили държавата с близо 100 000 лв.

Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв.

По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура.

Редактор: Габриела Винарова