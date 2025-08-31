Снимка: Мартин Георгиев
-
-
-
-
-
-
Преди това с автошествие блокираха пътя за София
За трета поредна седмица Плевен излезе на протест. Причината е хроничното безводие в региона, което продължава повече от месец. Протестите са на две точки. Водният режим включва водоподаване по два часа сутрин и два вечер.
Първо - около 15 часа автошествие блокира за два часа пътя Плевен - София.
Безводието в Плевен: Премиерът вдигна жълт картон на областния управител, експерти на МРРБ тръгват на проверка (ОБЗОР)
След това недоволните от водната криза се пренесоха в центъра на Плевен. Те смятат, че антикризисните мерки, предприети от държавата, не работят.
Снимка: Мартин Георгиев
Пластмасови бутилки и жълти стотинки полетяха към сградата на общината при поредния протест срещу безводието. Тази седмица държавата пое контрола над водната криза. ВиК експерти от цялата страна са командировани в Плевен да търсят течове по водопроводната мрежа.
Снимка: Мартин Георгиев
