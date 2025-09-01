-
По пътя за "Кулата" се е образувало огромно задръстване
Огромно задръстване се е образувало по пътя за Гърция. Колоната е почти без прекъсване от Кресна до Благоевград. Автомобилите се натрупаха на автомагистрала "Струма" до тунел "Железница". За да се избегне тапа и в самото съоръжение, се наложи полицията да отбива движението през главен път Е-79, където също се образува задръстване.
