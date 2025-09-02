-
Според журналиста Петър Карабоев "за този инцидент се е вдигнал твърде голям шум"
Кой и защо принуди самолета на Урсула фон дер Лайен да кацне без GPS в Пловдив? Темата в "Твоят ден" коментираха журналистът и зам.-главен редактор на „Дневник” Петър Карабоев и авиационният експерт Тодор Иванджиков.
„Истинската информация какво точно се е случило могат да я дадат българските институции и хората, които работят в Пловдив. Проблемът с GPS заглушаването не е нов – той съществува още от 2022 г. и е постоянен по западното крайбрежие на Черно море“, коментира Карабоев.
По думите му "за този инцидент се е вдигнал твърде голям шум". "Аз лично съм много изненадан, че FT държаха статията си на челно място. Тя е и най-четената за последните 24 часа. Но в нея пише само, че е имало инцидент, чийто инцидент не знаем. Никой не е казал, че е имало заплаха за живота ан г-жа Фон дер лайен и "българите ни казаха, че май са руснаците". И толкова".
Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия
Авиационният експерт Тодор Иванджиков подчерта в студиото, че не е имало инцидент в техническия смисъл, както е дефиниран от международната авиационна организация ИКАО. Вместо това става дума за рутинна процедура, която пилотите следват, когато има временна загуба на GPS сигнал.
„Когато пилотът види, че има смущения в GPS-а, той просто изключва системата и минава на радионавигационно оборудване. Самолетите са оборудвани с алтернативни системи – инерциална навигация, инструментална система за кацане и други“, обясни той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
