Стартът на политическия сезон е белязан от бюджет в евро, списък от неконтролируеми природни бедствия, безводие и инциденти по суша и море. Обществото търси черната пантера, а на този фон - опозицията все още търси своите мотиви за вот на недоверие и нови протести срещу управляващите.

Остава въпросът - справя ли се кабинетът с кризите? Темата коментират журналистът Александър Симов и Александър Сиди от ВМРО в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Основателно ли е да се атакува кабинетът заради състоянието на сигурността в страната

„Това, което виждаме в момента, не е в резултат на нежелание за справяне с проблемите, а по-скоро от действието или бездействието на институциите”, каза Александър Симов и изрази мнение, че единствено при случване на инцидент или събитие от мащаба на водната криза се отключва вниманието към вече съществуващ проблем.

„Кризата в Плевен например не се случва за пръв път – преди точно година това, че градът е без вода, беше водеща новина. Това е една бомба със закъснител, която може всеки момент да избухне, но в същото време се занимаваме с малки и вътрешни институционални проблеми”, каза още той. По думите му механизми за справяне със социални и обществени проблеми, както и контрол за тяхното спазване, все още липсват.

„В момента липсва и алтернатива на властта. Ако опозицията функционираше нормално, е много вероятно част от тези казуси да бяха на дневен ред в момента. Но истината е, че за седем месеца дейност сякаш изглежда, че правителството събуди страната от едно състояние на будна кома след служебните кабинети”, каза още Симов

„Проблемът е в това, че има силно присъствие и говорене, но в същото време проблемите в системата не се разрешават”, заяви Александър Сиди. По думите му е редно властите да поставят акцент върху нуждите на обществото.

„Проблем е, че по отношение на водната криза например, представители на правителството излизат и обявяват, че ще строят язовир. Истината е, че вода има, но има и проблем по водопреносната мрежа. Да не говорим и че на много места у нас няма лекарска грижа за хората, няма кой да провери безопасността на атракционите на морето”, посочи още Сиди.

