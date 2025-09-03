Снимка: БГНЕС
Народните представители обсъждат кадрови промени и вот на недоверие
Старт на новия политически сезон. Депутатите се върнаха на работа в пленарната зала след 33-дневна ваканция. Заявките за есенната сесия на парламента вече са налице. ПП-ДБ като опозиция вече поставиха на масата пети вот на недоверие.
Народните представители ще трябва да изберат нови членове на Антикорупционната комисия. На дневен ред е и позицията на заместник-омбудсман, която е от ключово значение и с оглед на потенциалните номинации за служебен премиер.
Сред приоритетните задачи пред 51-вия парламент ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро. Тепърва депутатите ще трябва да изработят и нови законодателни текстове, които да предвиждат по-строг контрол върху рисковите атракции.
