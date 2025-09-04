Снимка: БГНЕС/ЕПА
Той ще се срещне с премиера Желязков
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на официално посещение в България. Той ще бъде приет от министър-председателя Росен Желязков.
Визитата е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.Редактор: Цветина Петкова
