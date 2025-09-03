Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк ще бъде на посещение в България на 4 и 5 септември.

В София комисар Албукерк ще проведе срещи с министъра на финансите Теменужка Петкова и с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

В програмата на Мария Луиш Албукерк са предвидени също така и срещи с представители на специализирани органи и институции от финансовия, банковия, застрахователния сектор, и на работодателски, профсъюзни и потребителски организации. Акцент в разговорите ще бъде повишаването на конкурентоспособността в контекста на инициативата за нов съюз на спестяванията и инвестициите.

Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига на 4 септември на посещение в България.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.

Редактор: Цветина Петрова