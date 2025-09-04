Двама работници са пострадали при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес около 10:30 ч. в един от цеховете на оръжейния завод, съобщиха от прокуратурата. Пострадалите са мъже на 46 и 56 години. По-младият е с тежка коремна травма и е приет по спешност за операция в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", докато вторият е с травма, увреждаща слуха.

Инцидентът е настъпил по време на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. От държавното обвинение уточниха, че в помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.

Почина багеристът, получил изгаряния след инцидент в Казанлък

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед на местопроизшествието, като предстои назначаването на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на точната причина за злополуката. Ще бъдат разпитани и свидетели, а срокът за разследване е двумесечен. Уведомени са и компетентните органи, включително Инспекцията по труда.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха злополуки, някои от които завършиха с жертви.