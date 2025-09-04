Починал е 46-годишният мъж, пострадал при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък, съобщиха от прокуратурата. Злополуката стана днес около 10:30 ч. в един от цеховете на оръжейния завод. Пострадаха мъже на 46 и 56 години, като по-младият от тях бе приет по спешност за операция в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с тежки коремни наранявания.

Двама мъже пострадаха тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Действащото досъдебно производство ще премине в следствено дело. Действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Делото е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Инцидентът е настъпил по време на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. От държавното обвинение уточниха, че в помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети. Другият пострадал мъж - на 56 години, е стравма, увреждаща слуха.

