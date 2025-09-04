"Това е един измислен скандал". Така президентът Румен Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя.

Желязков: Изслушването ми в НС е част от информационната атака на опозиционните партии

"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работта на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово", подчерта той и обясни, че в авиацията системите за навигация са многократно резервирани, а целта е ако едно средство има някакви смущения, да се продължи с други средства.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района.

Редактор: Емил Йорданов