Пожарът в Рила се възобнови с нова сила. След като три дни стихията изглеждаше под контрол и екипите обработваха само вътрешни огнища, пламъците все пак си проправиха обратно път заради силния вятър.

Към момента пламъците са видими от населените места в подножието на Рила. Граждани на Благоевград алармират, че се усеща силен мирис на пушек в района. През деня хеликоптер участваше в гасенето.

Два екипа продължават гасенето на пожара в Национален парк „Рила”

В петък се очаква на помощ да се притекат допълнителни екипи от огнеборци, горски служители и военни, които да се включат в опитите за овладяването на пожара.

Снимка: Антон Чавдаров/NOVA