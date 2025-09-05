Предстои последният дълъг уикенд за лятото, в който хиляди българи ще тръгнат на път. По традиция някои от тях избират Гърция. Точно преди седмица в района на Кресна се образуваха километрични опашки и пътуването се превърна в бавно и мъчително преживяване за много шофьори.

Още от ранните часове на петъчния ден започнаха да се образуват задръствания преди входа на Кресна, показа проверка на екип на NOVA. Очевидци на място съобщават за бавно придвижване и дълги колони от автомобили. Това не е изненада за редовните пътуващи в този участък. Един от тях е Исус Божинов, който се придвижва по маршрута Благоевград – Сандански през Кресна.

„Откакто поставиха светофара - движението стана много натоварено и трудно. Пътувам всяка седмица и от Благоевград до Кресна вече ми отнема над час“, сподели той в „Здравей, България”. По думите му, светофарната уредба, поставена наскоро в града, вместо да улесни движението – създава още по-големи тапи. Той беше категоричен, че пътуващите не я искат и призова за нейното премахване.

Подобно мнение изрази и общинският съветник Димитър Лазаров. Той е сред инициаторите на подписка за премахване на спорния светофар. „Твърденията, че той осигурява по-голяма безопасност за пешеходците, са неверни. Светофарът реално създава объркване и рискове както за пешеходците, така и за водачите“, подчерта той.

Според местните хора, проблемът не се изчерпва само със светофара. Те настояват за трайно решение – изграждането на пълноценна автомагистрала през дефилето, а не временни обходни трасета. „Няма жител на Кресна, който да е против магистралата. Искаме решение, което ще реши проблема за десетилетия напред“, добави Лазаров.

"Кресна се оказа новият Шенген за България. Борим едно задръстване с допълнителен светофар", коментира ситуацията Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

По думите му,решението се крие в пакет от мерки, които включват именно премахването на светофара и изграждането на съвременни пешеходни съоръжения – пасарелки с асансьори или подлез, както се прави в редица европейски страни.

Надеждите за облекчаване на трафика чрез новия обходен път около Кресна остават в бъдещето, подчерта Тодоров. Проектът включва 5.5 км пътна отсечка с два тунела и три моста – амбициозна задача, която според него няма как да се реализира в следващите няколко години предвид темповете на строителство в страната.

Той коментира и системата за измерване на средната скорост по българските пътища, която по думите му вече оказва влияние. По негови наблюдения, трафикът по АМ „Тракия“ и в някои участъци на „Струма“ се е успокоил. Въпреки това той подчерта необходимостта от допълнителни мерки – засичане и на моментната скорост чрез камерите на КАТ, което би допринесло още повече за намаляване на агресивното шофиране.

