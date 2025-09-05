В ефира на „Твоят ден“ родителите на Филип Арсов разказаха, че на пешеходната пътека където беше убит синът им преди 2 години, знакът, който уведомява водачите, че там има пешеходна пътека е изкривен - завъртян на 90 градуса - и че също така липсва необходимата маркировка. За тези нередности те са сигнализирали СО три пъти в рамките на два месеца.

Инженер Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища“ коментира състоянието на конкретния участък и сподели какви мерки според него са необходими.

Бащата на Филип Арсов: Експертизата по делото е направена с цел да оправдае убиеца

„Ремонтът на улица „Шишман“ създава възможност зоната да бъде повдигната, така че автомобилите да намаляват скоростта. От общината са поставили изкуствени неравности, но части от тях все още липсват. Надявам се скоро да бъдат обновени“, посочи той.

„Гората от знаци около кръстовището е поставена сякаш набързо, за да се отчете дейност. Всъщност знакът за пешеходна пътека е последен от серията – първо виждаме предупреждение за нередности, после за кръстовище и чак след като минем през самата пътека – знак, че има пътека“, обясни инженерът.

Съдът допуска допълнителна експертиза по делото за смъртта на Филип Арсов

„По веднъж на месечна база би трябвало общината, чрез инспектората, да прави проверки и да дава предписания – за обновяване на маркировките, за състоянието на знаците, за изправността на неравностите. Това е основно условие за безопасността в градската среда“, добави той.

„Катастрофите в градска среда също са огромен брой и се дължат на много фактори – забързаното ежедневие на шофьорите, липсата на подготовка, лошото състояние на автомобилния парк. А софийските улици са с изключително лошо сцепление – асфалтът трябва редовно да се обследва и подменя“, алармира експертът.

За новата мярка – засичане на средна скорост

„Това е разумна и навременна мярка. Техническите възможности я позволиха и по-рано, но сега има и политическа воля. Тя ще успокои трафика и ще има възпитателен ефект. Много шофьори карат бавно в изпреварващата лента, което създава напрежение и рискови ситуации. Нека не забравяме – най-лявата лента е за изпреварване. След това трябва да се върнем в активната лента“, припомни инженерът.

За предложението за доживотно отнемане на книжки

„Мярката е крайна, но ако статистиката показва, че пияните и дрогираните шофьори причиняват голяма част от инцидентите, е оправдана. При първо нарушение може да има временно отнемане, но при рецидив – книжките трябва да се отнемат завинаги. Тогава обаче ще има много водачи без книжки. Затова трябва зда има и тежки глоби при шофиране без свидетелство, за да се ограничи явлението“, смята инж. Златев.

Конкретни предложения за по-безопасно кръстовище

„Гумените неравности са твърде близо до пешеходната пътека – няма автомобил, който да спре в рамките на 2 метра при 40 км/ч. Трябва да бъдат изместени по-назад. Добра практика е знаците да са оборудвани със светодиоди – те привличат вниманието на водачите. В някои градове има дори фигури на деца с раници – те стряскат шофьора и го карат да намали скоростта. Това е практика, която трябва да се приложи и тук“, коментира експертът.

