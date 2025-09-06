В деня на Съединението Петър Стоянов - президент на Република България в периода 1997-2002 г. говори ексклузивно в ефира на "Събуди се" пред Десислава Банова-Плевнелиева за важните последици от Съединението, каква трябва да е политиката на България спрямо Русия днес, какво ни носи членството в НАТО и ЕС и кое е най-голямото чудо в живота му.

“Съединението и последвалата победа в Сръбско-българската война смятам за най-великите дати в новата българска история. През последната година отдаваме достатъчно внимание на Съединението, честваме го, но ми се струва, че нашите прояви са по-скоро външни”, коментира президентът.

Според него не обръщаме такова внимание на изключително важните последици от Съединението. “То увеличава площта на България от 63 хил. кв. км на 96 хил кв. км”.

“След Съединението България влиза в 5 войни. В резултат на тези стотици хиляди жертви и осакатени българи ние увеличаваме площта си с още 15 хил. кв. км. Тоест Съединението, без да пукне нито една пушка и без да даде нито една жертва, прави така, че България увеличава своята територия с една трета”, поясни Стоянов.

“Това е много важно от икономическа, стопанска гледна точка и даже и спрямо войска. България след Съединението става най-значителния фактор на Балканския полуостров”, каза той. По думите му за първи път сме във фокуса на общественото внимание във Европа вече като субект на историята, а не като обект.

“В навечерието на Първата световна война дори Чърчил казва, че присъединяването на България към англо-френския блок е по-важно от това на Сърбия и Гърция взети заедно”, казва президентът.

По думите му друга важна последица след Съединението е новото самочувствие на българите. “До тогава все чакаме някой да ни освободи. Парадигмата е как руска кръв и руска пот ще избавят от неволя наший падналия род. За първи път си казваме, че можем сами”.

“Сами си направихме Съединението, сами се мобилизирахме в Сръбско-българската война и победихме, което е чудо невиждано”, смята Стоянов.

