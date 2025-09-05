"Галаконцерт на българския талант" в деня на Съединението на България ще се проведе в София. От 20:00 ч. пред катедралния храм "Свети Александър Невски" Фондация "Йордан Камджалов" и екип от над 150 души ще представят гала вечер на културата.

Главен диригент и артистичен директор на събитието е маестро Йордан Камджалов, а солисти ще бъдат международни лауреати. Събитието се реализира с подкрепата на Столичната община. Входът е свободен.

„Талантът е богатството на България и ние смятаме, че това ще бъде истинският подарък на българите за Съединението. Не мога да си представя нещо по-смислено, отколкото вдъхновение да им дадем. Музикално съединяване на деня на съедниенито, защото всички сме разединени. Културата и изкуството по един много естествен начин показват, че няма нищо по-лесно, по-естествено, по-здравословно, по-нормално”, смята Йордан Камджалов.

„Хората трябва да обичат и развиват талантите си във всички сфери - култура, спорт, наука. Това трябва да бъде наша колективна отговорност и да бъдем поне толкова колкото настоящето”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Репортер: Ерик Борозенков

Редактор: Цветисиана Костова