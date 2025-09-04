-
26 държави са в готовност да подкрепят гаранциите за сигурност в Украйна с военна помощ
„Хижа на годината”: Конкурс, който връща живота в планината
Йордан Гинев: Дигиталните сривове напомнят, че никоя технология не може да замени човек
София е „Единна в многообразието” на европейските съдилища
Пореден протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев
„Пресечна точка”: За нарушенията по пътищата и липсата на лекари у нас
Небесната атракция е част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото
Атрактивно шоу в небето над Пловдив тази вечер. 100 дрона полетяха едновременно от централния площад. Във въздуха с различни цветове изписаха България, а по-късно последваха и атрактивни съчетания във въздуха, сред които българския трикольор, европейското знаме, знакът на еврото, картата на България, както и Античният театър.
Бизнес, цени и социални плащания: Какво ще ни донесе приемането на еврото
Небесната атракция е част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото, като до края на годината предстои да се организират още подобни събития в различни градове в страната.
