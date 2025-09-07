22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста. Това реши съдът в събота, след като стана ясно, че кръвната проба на младежа е показала наличие на кокаин и марихуана. Докато разследващите изясняват мотивите, които може да са свързани с опит за кражба, защитата описва случилото се като необмислена постъпка на социално незрял човек.

Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение на Даниел Терзиев, който все още не е дал обяснения пред разследващите органи за действията си. Ключов елемент от заседанието бяха резултатите от кръвната му проба, взета след задържането. „Има данни за употреба на кокаин и... марихуана“, потвърди прокурор Ирена Ганчева от Софийска градска прокуратура.

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Според прокуратурата, деянието не е било случайно. Ганчева обясни, че Терзиев се е качвал в кабината на трамвая два пъти. „Той веднъж е привел за момент, тръгнала е мотрисата и я е спрял. В рамките на около половин до един метър. След което той втори път се качва. Тоест, вече не може да говорим, според мен поне, за случайно бутане на въпросния джойстик“, заяви прокурорът.

Версиите за мотивите на Терзиев остават противоречиви. Според показанията на неговия приятел, който е бил с него по време на инцидента, целта им е била да вземат цигари, оставени от ватмана в кабината. Прокурор Ганчева обаче контрира тази теза: „Ватманът не сочи да е имало цигари, напротив, той е слязъл да си купи цигари и кафе, така както той твърди“.

Служебният адвокат на обвиняемия, Диана Деанова, определи случилото се като „една необмислена постъпка с тежки последици“. Тя обясни поведението на клиента си със „социална незрялост и неадаптираност поради тежкото семейно положение“. Според нея, Терзиев се е опитал да спре трамвая, но не е успял, защото няма необходимите познания, след което се е уплашил.

След като видял резултата от действията си, Даниел Терзиев е бил посъветван от приятеля си да се предаде в полицията. Решението на съда за постоянния му арест не е окончателно и защитата обяви, че ще го обжалва.