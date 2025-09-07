-
Интервю с човека, озвучил стотици филми, направено през 2019 г. от Мария Йотова
През август почина Васил Кожухаров, човекът озвучил стотици филми през 80-те и началото на 90-те години. Няколко поколения пораснаха с неизменния глас от VHS касетите, а филмите, които влизаха нелегално в страната, открехваха съвсем леко вратата към Запада.
В негова памет припомняме интервюто, което Васил Кожухаров даде пред Мария Йотова през 2019 г.
Целия разговор гледайте във видеото.
