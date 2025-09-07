През август почина Васил Кожухаров, човекът озвучил стотици филми през 80-те и началото на 90-те години. Няколко поколения пораснаха с неизменния глас от VHS касетите, а филмите, които влизаха нелегално в страната, открехваха съвсем леко вратата към Запада.

В негова памет припомняме интервюто, което Васил Кожухаров даде пред Мария Йотова през 2019 г.

Целия разговор гледайте във видеото.