Министърът каза, че версиите на задържаните са изкривени и конспиративни
В последните дни близки на задържаните за побоя над шефа на полицията в Русе коментираха, че не те са виновни за възникналия конфликт, а са били предизвикани. Вътрешният министър Даниел Митов обаче отново определи тези твърдения като защитна теза.
Побоят в Русе: Противоречива информация и различни версии
„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов от Монтана в понеделник.
Поводът за посещението на министъра в града е учение на НАТО.Редактор: Цветина Петрова
