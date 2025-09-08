-
Пожарът в Парк „Рила” се разраства
Пожарните екипи пътуват натам
Голям пожар бушува в област Хасково. Пламъците са изгорили над 1000 декара гора и пасища между селата Костур и Лисово.
Няколко екипа се борят с огъня.
Пламъците са тръгнали от землището на село Костур и вятърът ги разнася в посока Лисово.
Продължава битката с огнената стихия в Рила
Предстои разследването да установи причините, но се предлага, че е земеделска работа.
Редактор: Ивайла Митева
