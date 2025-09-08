Голям пожар бушува в област Хасково. Пламъците са изгорили над 1000 декара гора и пасища между селата Костур и Лисово.

Няколко екипа се борят с огъня.

Пламъците са тръгнали от землището на село Костур и вятърът ги разнася в посока Лисово.

Предстои разследването да установи причините, но се предлага, че е земеделска работа.

Редактор: Ивайла Митева