Бившият служебен министър на икономиката определи думите на Урсула фон дер Лайен за оръжейната помощ за Украйна като пресилени.
Повратният момент за изграждането на завод за барут и снаряди в Сопот е настъпил след среща на президента Румен Радев с ръководството на "Райнметал". Това разкри в "Денят на живо" бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов. Той определи идеята за държавна верига магазини като „абсолютно безсмислена“, а думите на Урсула фон дер Лайен за българската помощ за Украйна като „пресилени в десетки пъти“.
⇒Производството на барут в Сопот: „Много добра“ идея
Никола Стоянов определи като „много добра“ идеята за изграждане на завод за производство на барут и снаряди в Сопот съвместно с германската компания „Райнметал“. Той разкри, че докато е бил министър, лично е водил разговори с компанията за съвместно производство на 155-милиметрови снаряди, но тогава те са се въздържали.
По думите му поврат е настъпил след среща на президента Румен Радев с ръководството на „Райнметал“ на Мюнхенската конференция по сигурността, след която той е успял да ги убеди да дойдат в България.
⇒Помощта за Украйна: Пресилено в десетки пъти
Във връзка с изказването на Урсула фон дер Лайен, че 1/3 от боеприпасите за Украйна в началото на войната са дошли от България, Стоянов заяви, че това е „пресилено в десетки пъти“ и „много, много далеч от реалността“. Той допусна, че може да става дума за 1/3 от определен вид снаряди от съветски стандарт, но не и за цялата помощ.
„Друго е помощ, която България е дала. По време на нашите служебни правителства ние сме дали помощ към Украйна, каквато Българската армия е можела да си позволи, със санкция на парламента, на Министерски съвет, както трябва да бъде“, уточни Никола Стоянов.
⇒„Абсолютно безсмислена идея“: Стоянов за държавните магазини
Според бившия служебен икономически министър Никола Стоянов, създаването на държавни магазини за евтини храни не е правилният път за борба с високите цени.
„Категорично не е това пътят. Това е абсолютно безсмислена идея, която ще доведе единствено, по модела на времето с държавните бензиностанции, до изхарчването на едни пари“, заяви той.
Стоянов постави под въпрос мащаба на инициативата: „Истинският въпрос е не дали ще отвори септември месец първият магазин или не, а как с един магазин, кога ще отвори вторият, кога ще отвори стотният, кога ще отвори двестаният, за да си някой на пазара и да можеш да повлияеш?“, попита той. По негова прогноза стотен магазин „никога“ няма да отвори, тъй като това изисква огромни вложения.
Според него темата с цените е била належаща преди 3-4 месеца, а пресконференциите на НАП, КЗК и КЗП са „наливали още масло в огъня“.Редактор: Мария Барабашка
